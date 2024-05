Path of Exile 2 aparece em novo trailer O Grinding Gear Games mostrou um novo trailer de Path of Exile 2 durante a State of Play desta quinta-feira e anunciou que o jogo será...

Alto contraste

A+

A-

O Grinding Gear Games mostrou um novo trailer de Path of Exile 2 durante a State of Play desta quinta-feira e anunciou que o jogo será lançado no PlayStation 5 e Xbox Series X|S ao mesmo tempo que no PC, com recursos como “cooperativo de sofá” e jogo cruzado completo e progressão cruzada entre plataformas.

O modo cooperativo de sofá permitirá jogar com um amigo em um mesmo console ou PC, enquanto o HUD e o inventário de cada jogador aparecem na tela ao mesmo tempo.

“Quando estávamos pensando sobre qual seria um ótimo motivo para jogar Path of Exile no sofá, uma das coisas que sabíamos que muitas pessoas iriam gostar era jogar com seus amigos no modo cooperativo”, disse o diretor do jogo, Jonathan Rogers. “Na verdade, esse é um recurso com o qual muitos jogos não se preocupam mais, mas é algo que eu realmente adoro pessoalmente”.

O Grinding Gear Games pretende que Path of Exile 2 seja mais acessível do que o Path of Exile original. O jogo será dividido em uma campanha de seis atos e terá sistema de gemas de habilidade, 12 classes de personagens e um novo recurso de “especialização dupla”.

Publicidade

Path of Exile 2 será gratuito para jogar e uma versão beta fechada para PC e consoles deve ser lançada ainda este ano.

O post Path of Exile 2 aparece em novo trailer apareceu primeiro em Outer Space.