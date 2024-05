Plano “Latitude” da Microsoft pretende lançar mais jogos do Xbox no PlayStation 5 A iniciativa recente da Microsoft de lançar jogos do Xbox no PlayStation 5 e Nintendo Switch não deve parar em Pentiment, Hi-Fi Rush...

A iniciativa recente da Microsoft de lançar jogos do Xbox no PlayStation 5 e Nintendo Switch não deve parar em Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves e Grounded. De acordo com uma reportagem do site Windows Central, uma fonte bem informada sobre os assuntos da Microsoft, a estratégia multiplataforma do Xbox já tem inclusive um nome usado internamente e atende a uma demanda do alto comando da empresa.

Segundo o site, a estratégia multiplataforma do Xbox é chamada de projeto “Latitude” internamente e seria uma forma de atender às demandas do CEO Satya Nadella e da CFO Amy Hood por margens de lucro maiores para cada departamento.

“Embora seja verdade que a Microsoft já é uma editora prolífica no PlayStation, ela normalmente gira em torno de franquias específicas como Minecraft”, diz a reportagem do Windows Central. “Pelo que ouvi, a Microsoft não está pressionando por nenhuma ‘linha vermelha’ para quais jogos podem chegar ao PlayStation, e tudo gira em torno dos planos de Satya Nadella e da CFO Amy Hood de aumentar as margens de cada departamento”.

O CEO da Microsoft comentou recentemente que a empresa estava começando a colher os frutos da decisão de lançar jogos antes exclusivos do Xbox em outras plataformas, e os títulos do Xbox tiveram bom desempenho na PlayStation Store.

As informações foram corroboradas por comentários de outro “insider” do mercado, o perfil NateDrake (ou Nate the Hate no X), que afirma ter conhecimento de planos para um lançamento de Starfield no PlayStation 5 no final de 2024.

Outras fontes de rumores afirmam que a Microsoft avalia a ideia de lançar os maiores exclusivos do Xbox no PlayStation, incluindo novos Gears of War e Doom, Microsoft Flight Simulator, Starfield e Indiana Jones. Oficialmente, o chefe do Xbox, Phil Spencer, diz que não descarta a possibilidade de qualquer jogo sair em plataformas rivais.

