PlayStation Plus terá Red Dead Redemption 2 e mais em maio

A Sony anunciou uma nova leva de jogos que entrará no catálogo da PlayStation Plus Extra e Deluxe a partir do dia 21 de maio. A lista de novidades é encabeçada por Red Dead Redemption 2 e traz alguns jogos de estratégia e sobrevivência menores, mas interessantes.

Veja a lista completa das novas adições do PlayStation Plus Extra e Deluxe

Red Dead Redemption 2 | PS4

Deceive Inc. | PS5

The Sims 4 City Living* | PS4

Crime Boss: Rockay City | PS5

The Settlers: New Allies | PS4

Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5

Cat Quest | PS4

Cat Quest II | PS4

Jogo Uma Aventura Lego 2 | PS4

Watch Dogs | PS4

PlayStation Deluxe | Clássicos

2Xtreme | PS4, PS5

G-Police | PS4, PS5

Worms Pinball | PS4, PS5

*É necessário ter o The Sims 4 para jogar, disponível para baixar na PlayStation Store sem custos adicionais. Alguns conteúdos/progressos no jogo podem ser perdidos caso você perca acesso a esse DLC.

