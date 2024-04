Polonesa Lidia Sobieska é a nova lutadora de Tekken 8

Alto contraste

A Bandai Namco aproveitou o evento EVO Japan 2024 para anunciar uma nova lutadora de Tekken 8, bem como o plano de atualizações para o jogo este ano.

Depois de confirmar o brasileiro Eddy Gordo como primeiro lutador de DLC para Tekken 8, a produtora revelou que a primeira-ministra polonesa, Lidia Sobieska, será a próxima a entrar na briga. A karateka que fez seu debute em Tekken 7 estará disponível na metade do ano, em data ainda indefinida, como parte do Passe de Temporada do jogo ou como DLC avulso.

E o verão do hemisfério norte será combinado com um novo cenário ensolarado, o Seaside Resort. A arena localizada em uma bela praia turística com espreguiçadeiras e palmeiras estará disponível nas variações diurna, noturna e crepuscular e será gratuito para todos. O novo cenário acompanhará a introdução do modo de fotografia no jogo.

