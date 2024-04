Presidente do Xbox enfatiza estratégia multiplataforma: “toda tela é um Xbox” Informações vazadas de discussões internas da equipe do Xbox continuam surgindo antes da apresentação marcada para esta quinta-feira...

Informações vazadas de discussões internas da equipe do Xbox continuam surgindo antes da apresentação marcada para esta quinta-feira, na qual serão anunciados os planos multiplataforma da empresa.

Desta vez, fontes do site Inverse revelam que a presidente do Xbox, Sarah Bond, teria enfatizado a intenção de tornar o Xbox uma plataforma onipresente e não mais limitada ao console da marca. “Toda tela é um Xbox”, teria dito a executiva, que usou Palworld para demonstrar como um jogo pode funcionar em tablets, telas de TV, monitores e portáteis.

“Internamente, os funcionários expressaram surpresa ao ver tanto Palworld e brincaram sobre a possibilidade de um portátil Xbox, que também tem sido alvo de rumores”, escreveu o site.

Bond também teria falado “extensivamente sobre a estratégia do Xbox de existir em vários tipos de dispositivos e sobre as maiores ambições de se tornar a empresa número um de jogos multiplataforma”.

A esta altura parece claro que jogos do Xbox estarão em todas as plataformas do mercado, incluindo as rivais mais próximas como o PlayStation e Switch. Resta saber qual será a extensão deste plano multiplataforma e se a Microsoft irá abrir mão da exclusividade de jogos “core” como Starfield e Indiana Jones, ou se haverá exclusividade temporária para o Xbox entre os consoles.

A apresentação especial do Xbox para tratar do assunto começa às 17h00 (horário de Brasília) desta quinta-feira, 12 de fevereiro, e será conduzida por Phil Spencer, CEO do Xbox, Sarah Bond, presidente do Xbox, e Matt Booty, presidente dos estúdios do Xbox.

