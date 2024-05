Primeira-ministra da Polônia, Lidia Sobieska é mostrada em novo trailer de Tekken 8

Outer Space |Do R7

A Bandai Namco divulgou um novo trailer de Tekken 8 dedicado à próxima lutadora de DLC, a primeira-ministra guerreira da Polônia, Lidia Sobieska.

A chegada de Eddy Gordo ao elenco de Tekken 8 abriu as portas para o retorno de Lidia Sobieska, já que os dois personagens estão ligados na história desde Tekken 7.

O trailer de Lidia mostra a eficiência do Karate Shotokan contra Leroy Smith, depois contra Feng Wei, Jin Kazama e Reina. A mecânica de contra-punição do conjunto de movimentos de Lidia é amplamente destacada, assim como sua capacidade de mudar a postura de combate, a fim de modificar sua gama de movimentos.

Lidia é parte do Passe de Personagem do Ano 1 e da Edição Deluxe de Tekken 8. Assim como Eddy, a lutadora provavelmente estará disponível avulsa por US$ 8.

