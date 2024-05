Produtores de Nier vão anunciar novo projeto que “pode ser ou pode não ser Nier” O produtor da série Nier, Yosuke Saito, revelou que está trabalhando novamente com o diretor de Nier, Yoko Taro, e o compositor do...

O produtor da série Nier, Yosuke Saito, revelou que está trabalhando novamente com o diretor de Nier, Yoko Taro, e o compositor do mesmo jogo, Keiichi Okabe, em um projeto que “pode ser Nier ou pode não ser”.

Falando à revista japonesa Famitsu, Saito disse: “Há algum tempo venho falando sobre querer fazer algo com Yoko e Okabe. Terei algo um pouco mais elaborado para dizer em um futuro não muito distante, portanto, fique atento. Pode ser Nier, pode não ser Nier (risos). Isso é tudo que posso dizer por enquanto”.

Esta não é a primeira vez que Saito e Taro insinuam que estão trabalhando juntos em um novo projeto. No final do ano passado, os dois participaram do evento G-STAR 2023 na Coreia do Sul, onde comentaram que estavam criando algo fora da série Nier, do qual falariam em 2024.

Saito também disse na ocasião que enquanto Taro permanecesse vivo, a série Nier continuaria, embora ele não pudesse confirmar uma sequência da série naquela momento.

Desenvolvido pela PlatinumGames e publicado pela Square Enix, Nier: Automata foi bem recebido pela crítica e também se tornou um raro sucesso comercial no catálogo mais recente da Square Enix, tendo vendido mais de 8 milhões de cópias.

Estilosa e popular entre os fãs do cosplay, a protagonista 2B teve tempo de aparecer de uma forma ou de outra em vários títulos, a ponto de ser jogável em SoulCalibur 6 e Granblue Fantasy Versus Rising.

Além de NieR Replicant, NieR Automata e NieR Re[in]carnation, o trio Saito/Taro/Okabe se reuniu em torno da franquia mais modesta Voice of Cards. Yosuke Saito também é produtor oficial da saga Dragon Quest e se juntou à PlatinumGames no infeliz Babylon’s Fall.

