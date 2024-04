Alto contraste

Próximo de lançamento, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes aparece em novo trailer

A 505 Games e a Rabbit & Bear Studios divulgaram um novo trailer de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, jogo que será finalmente lançado em 23 de abril.

Obra póstuma de Yoshitaka Murayama, falecido em fevereiro deste ano, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes é o sucessor espiritual da série Suikoden, que foi parcialmente financiado no Kickstarter em 2020.

Eiyuden Chronicle não precisa da licença da marca Suikoden para reproduzir seus conceitos básicos, começando com a aliança entre uma centena de personagens que reúnem suas forças para derrubar um império que se tornou poderoso demais para ser honesto.

A história gira em torno dos destinos que se cruzam de três personagens principais que inicialmente parecem se opor, e em torno dos quais se reunirão aliados que são, para dizer o mínimo, heterogêneos, variando de homens-peixe a velhos magos. Assim como no grande romance chinês Margem da Água que serviu de inspiração para Yoshitaka Murayama ao escrever o primeiro Suikoden, este grupo de heróis será formado por indivíduos de todas as origens, classes sociais e profissões.

Esta grande família será reunida em uma cidade que será reconstruída ao longo do tempo para estabelecer cada vez mais infraestrutura útil ao jogador. As lutas também seguem os princípios de Suikoden com ação por turnos e seis personagens alinhados ao mesmo tempo, mas também confrontos especiais que acontecerão em forma de duelo ou, pelo contrário, opondo-se a exércitos inteiros.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sai em 23 de abril no PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

