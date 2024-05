PS5 está vendendo quase cinco vezes mais que o Xbox Series X|S As vendas do PlayStation 5 no primeiro trimestre de 2024 foram quase cinco vezes maiores que as do Xbox Series X|S, de acordo com dados...

As vendas do PlayStation 5 no primeiro trimestre de 2024 foram quase cinco vezes maiores que as do Xbox Series X|S, de acordo com dados da empresa de análise de mercado Niko Partners.

As informações compartilhadas pelo analista Daniel Ahmad no X se referem ao número de consoles enviados às lojas, que geralmente é a métrica usada pelas próprias fabricantes para contabilizar as vendas.

A Sony anunciou nesta semana que enviou 4,5 milhões de consoles PS5 às lojas no trimestre. Já a Microsoft não revela o número de vendas do Xbox Series X|S, mas reportou uma queda de 31% na receita de hardware do Xbox no primeiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior.

No ano passado, a Take-Two Interactive, editora de GTA, compartilhou seus dados sobre os desempenhos dos dois consoles, mostrando que o PS5 vendia o dobro do Xbox Series X|S. Outra empresa de análise de mercado, a Ampere Analysis, reportou uma diferença ainda maior para o ano de 2023, com o PS5 superando o rival na proporção de 3 por 1.

A própria Microsoft compartilhou, no âmbito do processo de aprovação da compra da Activision Blizzard, a informação que havia perdido a “guerra dos consoles” para a Sony e Nintendo. “Em 2021, o Xbox tinha uma participação de 16%, enquanto a Nintendo e o PlayStation tinham participações de [rasurado] e [rasurado], respectivamente”, dizia o documento, que teve as porcentagens dos rivais mantidas em sigilo.

