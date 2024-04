Requisitos de Horizon Forbidden West para PC são divulgados

Alto contraste

A Nixxes Software e a Guerrilla Games revelaram as configurações mínimas e recomendadas para Horizon Forbidden West Complete Edition no PC.

Como esperado, a versão para PC será bem flexível nos ajustes gráficos para viabilizar o jogo em PCs mais modestos, enquanto testa a capacidade das placas gráficas mais modernas.

“Se você preferir ajustar as configurações e o visual de acordo com sua preferência, encontrará muitas opções no inicializador e nos menus do jogo. Além das configurações de qualidade individuais para texturas, nível de detalhe, sombras, água, terreno e muito mais, você pode usar controles deslizantes para ajustar o campo de visão e efeitos visuais como desfoque de movimento e granulação do filme. Você também encontrará botões para ajustar efeitos de tela cheia, como desfoque radial, reflexos de lente, brilho e vinheta a seu gosto”, explicou a Nixxes.

Horizon Forbidden West Complete Edition será lançado para PC via Steam e Epic Games Store em 21 de março. Veja os requisitos:

Mínimo Recomendado Alto Muito Alto Preset Muito Baixo Médio Alto Muito Alto Performance

Média 720P @ 30 FPS 1080P @ 60 FPS 1440P @ 60fps / 4K @ 30 FPS 4K @ 60 FPS Processador Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1300X Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X Memória 16GB RAM 16GB RAM 16GB RAM 16GB RAM Gráficos NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB ou AMD Radeon RX 5500XT 4GB NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900XT Armazenamento 150GB SSD 150GB SSD 150GB SSD 150GB SSD Sistema

Operacional Windows 10 64-bit (versão 1909 ou maior) Windows 10 64-bit (versão 1909 ou maior) Windows 10 64-bit (versão 1909 ou maior) Windows 10 64-bit (versão 1909 ou maior)

