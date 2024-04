Rise of the Ronin vende mais que Nioh, mas Koei Tecmo tem ano abaixo do esperado A Koei Tecmo anunciou que seus resultados financeiros para o ano encerrado em 31 de março ficaram abaixo do esperado, apesar do relativo...

A Koei Tecmo anunciou que seus resultados financeiros para o ano encerrado em 31 de março ficaram abaixo do esperado, apesar do relativo sucesso de Rise of the Ronin, que foi lançado no apagar das luzes do atual exercício e tem vendido melhor que a série Nioh.

Segundo a editora japonesa, o exclusivo do PS5 está vendendo mais rápido do que Nioh e Nioh 2, os jogos mais populares do Team Ninja desde Ninja Gaiden.

Embora não tenha citado números de vendas para Rise of the Ronin nem para Nioh 1 e 2 separadamente, em outubro de 2022 a Koei Tecmo contabilizava 7 milhões de unidades vendidas pela série Nioh, o que inclui a remasterização no PlayStation 4.

Para o ano encerrado em 31 de março de 2024, a Koei Tecmo obteve um lucro operacional inferior ao esperado e também uma queda acentuada em comparação com o exercício anterior (US$ 181 milhões contra US$ 284 milhões), isto devido a vendas inferiores ao esperado em todo o catálogo e ao adiamento de um jogo para o próximo ano fiscal, bem como o aumento dos custos salariais e de publicidade destinados aos lançamentos de smartphones. Os resultados estão, no entanto, longe de ser ruins e o volume de negócios cresceu 8%, enquanto o lucro líquido aumentou 9%.

A Koei Tecmo reconhece que nem todos os títulos lançados nos últimos 12 meses atingiram necessariamente os objetivos, sem no entanto identificar os principais desempenhos inferiores. Na verdade, a Koei Tecmo vendeu 410.000 cópias de Fate/Samurai Remnant, 180.000 cópias de Ambition: Awakening de Nobunaga, 120.000 cópias de Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg e 60.000 cópias de Winning Post 10 2024. Durante todo o ano fiscal, a Koei Tecmo vendeu 7,34 milhões de jogos em todo o mundo, em comparação com 9,64 milhões no ano anterior.

Sem saber até que ponto Rise of the Ronin correspondeu ou não às expectativas, a Koei Tecmo está de qualquer forma satisfeita com o lançamento, que teve uma recepção crítica “geralmente favorável” e tem sido bem avaliado pelos jogadores que deram uma chance a ele, em meio a lançamentos de maior prestígio como Final Fantasy VII Rebirth e Dragon’s Dogma 2.

O post Rise of the Ronin vende mais que Nioh, mas Koei Tecmo tem ano abaixo do esperado apareceu primeiro em Outer Space.