Rockstar acaba com trabalho híbrido na reta final da produção de GTA 6

A Rockstar está encerrando a modalidade de trabalho híbrido para a equipe de GTA 6 e agora exigirá que os funcionários trabalhem cinco dias por semana no escritório.

Em um email interno obtido pela Bloomberg, a produtora justificou a decisão de encerrar de vez o trabalho remoto em parte por questões de segurança. Lembrando que a Rockstar foi vítima de um vazamento em larga escala no final de 2022, quando vídeos de um protótipo de GTA 6 apareceram na internet, e no final de 2023 um ataque hacker roubou um dos ativos mais preciosos da produtora: o código fonte de GTA 5.

A outra justificativa para o trabalho presencial, segundo o chefe de publicação da Rockstar, Jenn Kolbe, seria a preocupação com a qualidade do jogo e os benefícios que só o trabalho presencial proporcionam.

“Fazer essas mudanças agora nos coloca na melhor posição para entregar o próximo Grand Theft Auto com o nível de qualidade e polimento que sabemos que ele exige, juntamente com um roteiro de publicação que corresponda à escala e à ambição do jogo”, escreveu Kolbe.

As mudanças devem entrar em vigor em abril. De acordo com Jason Schreier da Bloomberg, os funcionários estão insatisfeitos com esta decisão.

Grand Theft Auto 6 está previsto para ser lançado em 2025 no PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

