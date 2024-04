Alto contraste

Sega vai dispensar 240 funcionários na Europa e vender o Relic Entertainment

A Sega anunciou planos de dispensar 240 funcionários na Europa e vender o estúdio Relic Entertainment, criador de jogos de estratégia como Company of Heroes, Age of Empires e Homeworld.

O Relic será vendido para uma holding recém-criada pela empresa de investimentos britânica Emona Capital LLP. Os detalhes deste negócio serão divulgados em outra ocasião.

Já o corte de 240 empregos afetará principalmente o Creative Assembly, de Total War e Alien Isolation, e o Sega Europe, com um número menor também sendo cortado no Sega Hardlight, criador do jogo para celular Sonic Dream Team. Todos estúdios são sediados no Reino Unido.

A Sega justificou as demissões e a venda do Relic pelo cenário financeiro de “mudança rápida”, incluindo “declínio reacionário da demanda para ficar em casa na Covid-19 e a desaceleração econômica devido à inflação, etc”, o que resultou em “rentabilidade reduzida”.

“Devido à natureza deste anúncio e às nossas obrigações legais no Japão, não pudemos compartilhar nenhum detalhe com vocês até agora”, escreveu Jurgen Post, novo executivo chefe da Sega Europe, em um e-mail enviado aos funcionários da empresa. “Isso está longe de ser o ideal e significa que alguns de vocês podem ter lido sobre isso na mídia ou nas redes sociais antes de ver este e-mail. Se for esse o caso, sinto muito”.

“Quero pedir desculpas sinceramente pela preocupação e angústia compreensível que esta notícia causará, especialmente para as pessoas diretamente afetadas”, continuou Post. “Essas decisões têm sido incrivelmente difíceis de tomar e seguem consideração e deliberação meticulosas com as equipes de liderança de toda a empresa”.

“A mudança é necessária para garantir o futuro do nosso negócio de jogos e para garantir que estamos bem posicionados para oferecer as melhores experiências possíveis aos nossos jogadores no futuro”.

A Sega Europe havia demitido 121 funcionários do Relic em maio de 2023 e cancelado o desenvolvimento do shooter Hyenas no Creative Assembly em setembro passado.

