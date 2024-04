Shadow of the Erdtree, o DLC de Elden Ring, terá trailer nesta quarta-feira; Lançamento seria em junho A FromSoftware e a Bandai Namco irão finalmente mostrar Shadow of the Erdtree, o primeiro DLC de Elden Ring, em um trailer na quarta...

A FromSoftware e a Bandai Namco irão finalmente mostrar Shadow of the Erdtree, o primeiro DLC de Elden Ring, em um trailer na quarta-feira, 21 de fevereiro.

O tão aguardado trailer de revelação de Elden Ring: Shadow of the Erdtree está previsto para estrear no YouTube ao meio-dia desta quarta-feira, no horário de Brasília. O trailer de três minutos será precedido por uma contagem regressiva de 30 minutos.

Os fãs esperam ansiosamente pelo trailer há um ano, já que Elden Ring: Shadow of the Erdtree foi anunciado em fevereiro do ano passado apenas com uma imagem teaser.

Segundo o notório vazador Bilbill-kun, que tem um histórico imaculado de informações antecipadas, o DLC pode ser lançado em 21 de junho de 2024, embora ele diga que não tenha “100% de certeza” sobre a data.

“Esta data de 21 de junho de 2024 corresponde à data de lançamento de várias edições especiais do jogo nas diferentes plataformas”, diz ele.

Estas novas edições de Elden Ring serão:

Elden Ring Shadow Of The Erdtree (DLC incluído) – Edição GOTY (Jogo do Ano): 79,99 euros (cópia física disponível no PS5 e Xbox Series X)

Elden Ring Shadow Of The Erdtree (DLC incluído) – Edição de colecionador: 259,99 euros (cópia física disponível para PC, PS5 e Xbox Series X)

Naturalmente, o DLC será vendido à parte para aqueles que já possuem Elden Ring. A pré-venda começa amanhã.

