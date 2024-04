Alto contraste

Sony anuncia demissão de 8% da equipe do PlayStation e fechamento de estúdio

A onda de demissões na indústria de videogames chegou ao PlayStation, que irá demitir cerca de 900 funcionários em todo o mundo, ou 8% de sua força de trabalho. Os cortes incluirão o fechamento total do PlayStation London Studio.

A decisão foi anunciada nesta terça-feira pelo presidente e CEO da SIE, Jim Ryan, que deixará o cargo no próximo mês.

“São pessoas incrivelmente talentosas que fizeram parte do nosso sucesso e estamos muito gratos pelas suas contribuições. No entanto, a indústria mudou imensamente e precisamos nos preparar para o futuro para preparar o negócio para o que está por vir. Precisamos atender às expectativas dos desenvolvedores e jogadores e continuar a impulsionar a tecnologia futura nos jogos, por isso demos um passo atrás para garantir que estamos preparados para continuar trazendo as melhores experiências de jogos para a comunidade”, escreveu Ryan em um comunicado.

Em um e-mail direcionado aos funcionários da Sony, Ryan explicou que “o objetivo é otimizar nossos recursos para garantir nosso sucesso contínuo e capacidade de oferecer experiências que os jogadores e criadores esperam de nós”.

As demissões no PlayStation afetarão todas as regiões da SIE – Américas, EMEA, Japão e APAC e vários estúdios PlayStation serão afetados. No Reino Unido, o London Studio do PlayStation Studios, que foi responsável nos últimos anos por jogos para PlayStation VR, fechará totalmente. Haverá também reduções no estúdio Firesprite, adquirido pela Sony em 2021 e onde foi criado Horizon Call of the Mountain para PS VR.

“No Japão, implementaremos um próximo programa de apoio à carreira. Os detalhes serão comunicados separadamente”, anunciou Ryan. “Noutros países, iniciaremos conversações com aqueles que estão potencialmente em risco ou afetados como resultado desta ação proposta”.

