Sony anuncia os jogos de junho da PlayStation Plus e adição de títulos do PSVR 2 A Sony anunciou os jogos gratuitos de junho para assinantes da PlayStation Plus em todos os níveis, além da adição de títulos do PSVR...

Alto contraste

A+

A-

A Sony anunciou os jogos gratuitos de junho para assinantes da PlayStation Plus em todos os níveis, além da adição de títulos do PSVR 2 pela primeira vez no plano Deluxe.

A oferta, que faz parte da promoção de meio de ano Days of Play, a ser detalhada nos próximos dias, começa com os três títulos mensais para os planos Essential, Extra e Deluxe. São eles:

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake

AEW Fight Forever

Streets of Rage 4

Já os assinantes do plano Deluxe terão também os seguintes jogos de PSVR 2:

Publicidade

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Jogos do PlayStation 2 também serão adicionados à assinatura Deluxe a partir do dia 11 de junho. São eles:

Publicidade

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

E o catálogo do PlayStation Plus Extra e Deluxe terá as seguintes adições a partir de 29 de maio:

Publicidade

Dredge | PS4, PS5 (29 de maio)

Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4 (31 de maio)

Cricket 24 | PS4, PS5 (5 de junho)

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5 (7 de junho)

O post Sony anuncia os jogos de junho da PlayStation Plus e adição de títulos do PSVR 2 apareceu primeiro em Outer Space.