Sony está testando compatibilidade do PS VR2 com o PC A Sony anunciou que está testando a integração do headset de realidade virtual PlayStation VR2 com o PC. A intenção é de tornar...

Alto contraste

A+

A-

Sony está testando compatibilidade do PS VR2 com o PC Sony está testando compatibilidade do PS VR2 com o PC (Outerspace)

A Sony anunciou que está testando a integração do headset de realidade virtual PlayStation VR2 com o PC. A intenção é de tornar o acessório compatível ainda este ano.

Em uma postagem do PlayStation Blog apresentando atualizações sobre os próximos jogos do PlayStation VR2, o gerente de comunicações de conteúdo da Sony Interactive Entertainment, Gillen McAllister, disse: “Também estamos felizes em compartilhar que estamos testando a habilidade dos jogadores de PS VR2 acessarem jogos adicionais no PC, para oferecer ainda mais variedade de jogos, além dos títulos já disponíveis para PS VR2 pelo PS5. Esperamos trazer esse suporte em 2024, então fique ligado para mais novidades”.

Os usuários do PlayStation VR2 devem, portanto, em breve poder jogar títulos de VR como Half-Life Alyx e Elite Dangerous, desde que, é claro, tenham o PC para isso.

Embora tenha enfatizado que a intenção é oferecer mais jogos ao usuário do PlayStation VR2, o anúncio da Sony deixa a dúvida sobre a possibilidade de jogos exclusivos do headset do PS5 aparecerem eventualmente no PC.

O post Sony está testando compatibilidade do PS VR2 com o PC apareceu primeiro em Outer Space.