Sony teria comprado o estúdio Arrowhead, de Helldivers 2

A Sony já teria adquirido o Arrowhead Game Studios, criador de Helldivers 2, e deve anunciar o negócio em breve, de acordo com uma fonte aparentemente bem informada sobre os assuntos do PlayStation.

A notícia da aquisição do Arrowhead Game Studios vem de um perfil no X que antecipou corretamente o anúncio das configurações de Horizon Forbidden West para PC, que aconteceu hoje.

Embora ainda seja um rumor, a notícia também faz muito sentido considerando-se a relação já antiga da Sony com o Arrowhead Game Studios e o padrão de aquisições da empresa, que de forma similar apoiou o estúdio independente Housemarque e completou sua aquisição após o lançamento bem sucedido de Returnal em 2021.

Helldivers 2 tem sido o jogo mais vendido das últimas semanas tanto na Steam quanto na PS Store, o que poderia ser o argumento que faltava para a Sony justificar a incorporação do Arrowhead Game Studios à família dos PlayStation Studios.

“Que sucesso incrível para o jogo da Arrowhead Game Studios (estúdio que, segundo minhas informações, já foi comprado pela PlayStation e cujo anúncio acontecerá em breve)”, escreveu o autor do boato no X.

A mesma fonte também revelou as novidades que serão acrescentadas a Helldivers 2 nas próximas atualizações. Essas seriam, nas palavras do próprio:

– Mechas (em forma de estratagema). Alguns serão equipados com grandes metralhadoras, outros com foguetes. Difícil dizer no momento se a munição será limitada ou não (se for, provavelmente será necessário outro jogador para recarregar o mecha);

– Veículos de transporte que podem acomodar vários jogadores e equipados com torre. Obviamente, haverá gerenciamento de combustível. Você terá que ter cuidado para não acabar seco, mesmo que imagine que haverá métodos para reabastecer;

– Novas armas (besta, espada, rifle…);

– NPCs para convocar e nos ajudar;

– Uma terceira raça de inimigos.

