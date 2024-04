Square Enix cancela vários projetos enquanto revê processos de desenvolvimento

Alto contraste

A Square Enix anunciou que está reavaliando seus processos de desenvolvimento, o que resultará no cancelamento de vários projetos que não foram especificados e a absorção de prejuízo de US$ 141 milhões.

A empresa anunciou nesta terça-feira as decisões tomadas em uma reunião do conselho realizada no dia 27 de março de 2024, quando foi decidido “revisar a abordagem do Grupo ao desenvolvimento de jogos em alta definição (HD) com o intuito de ser mais seletivo e focado na alocação de recursos de desenvolvimento”.

Esta revisão do pipeline de desenvolvimento resultará em aproximadamente 22,1 bilhões de ienes (US$ 141 milhões) em perdas por “abandono de conteúdo”, ou seja, cancelamento de jogos.

A revisão nos processos de desenvolvimento da Square Enix estão em curso há alguns meses e no começo do ano a empresa anunciou que estava se reorganizando para tentar melhorar a qualidade dos jogos, ao mesmo tempo em que reduzia os custos de desenvolvimento. As medidas implementadas incluem a redução dos contratos com estúdios externos e o fortalecimento de equipes internas para o desenvolvimento de títulos mais importantes, além da capacidade de avaliar a qualidade dos jogos ainda em estágio inicial de desenvolvimento, o que permitirá tomar decisões que acarretam em menor prejuízo.

A Square Enix enfileirou vários fracassos comerciais nos últimos anos, sendo dois dos mais notórios Babylon Fall e Forspoken. Mesmo jogos que tiveram melhor recepção da crítica e público, como Final Fantasy 16, venderam abaixo da expectativa e segundo o analista Daniel Ahmad, da Niko Partners, este também seria o caso de Final Fantasy 7 Rebirth, que estaria vendendo cerca da metade do que conseguiu a primeira parte do remake.

