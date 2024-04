Star Wars Jedi: Survivor entra no catálogo da EA Play para PlayStation Sem aviso, a EA acaba de incluir Star Wars Jedi: Survivor no catálogo do serviço de assinatura EA Play, por enquanto apenas na versão...

Sem aviso, a EA acaba de incluir Star Wars Jedi: Survivor no catálogo do serviço de assinatura EA Play, por enquanto apenas na versão para PlayStation 5.

A página do jogo na PlayStation Store agora menciona que Star Wars Jedi: Survivor está “Incluído na EA Play”, portanto os interessados têm a opção de assinar o serviço ao invés de comprar o jogo e tê-lo para sempre em suas coleções.

Star Wars Jedi: Survivor foi lançado há menos de um ano e repetiu o sucesso do jogo anterior na série, ficando com a nota média 85/% no agregador Metacritic.

A EA por enquanto não anunciou a inclusão de Star Wars Jedi: Survivor no EA Play para PC ou Xbox, e ainda não atualizou a página do catálogo de jogos no site do serviço.

A inclusão de Star Wars Jedi: Survivor no EA Play coincide com um aumento significativo no preço da assinatura, que entrará em vigor em maio. O valor da assinatura mensal vai aumentar R$ 10, passando a R$ 29,90 por mês. Já o valor anual do serviço passará a ser de R$ 200.

