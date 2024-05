Outer Space |Do R7

Stellar Blade ganha atualização com mais roupas e modo de duelos contra chefes O estúdio Shift Up está comemorando o primeiro mês de Stellar Blade com uma atualização que adiciona, entre outras coisas, um modo...

O estúdio Shift Up está comemorando o primeiro mês de Stellar Blade com uma atualização que adiciona, entre outras coisas, um modo de duelo de chefes, bem como novos trajes para sua popular protagonista.

“A missão de Eve está longe de acabar, e nós da Shift Up vamos tornar a jornada dela ainda mais incrível”, anunciou o diretor Hyung-tae Kim ao apresentar o conteúdo da atualização no PlayStation Blog.

Para quem completou a aventura, o modo duelo de chefes agora permite enfrentar os 19 chefes do jogo base testando seu domínio do sistema de jogo antes de consultar as estatísticas de combate (melhor tempo, dano sofrido, número de aparas perfeitas, número de poções usadas).

Além da possibilidade de jogar no modo difícil, quem quiser se desafiar também pode optar por equipamentos de baixo consumo de energia. Um nano-suit “Neurolink” aguarda aqueles que derrotarem todos os chefes neste modo.

E se já não era óbvio que o Shift Up iria expandir o guarda-roupa da protagonista na primeira oportunidade, a atualização confirmou a chegada dos trajes “White Kunoichi” e “Black Kunoichi” para serem recolhidos de Adam, mas também uma pequena surpresa para ser recolhida de Roxanne.

A atualização aproveita a oportunidade para adicionar alguns recursos úteis, começando com uma opção de exibir permanentemente a bússola durante o jogo. O sistema de mira também foi melhorado para que o inimigo seja travado automaticamente quando o jogador alterna os modos de combate (corpo a corpo e à distância). Além de ajustes não detalhados nos controles e balanceamento, o Shift Up também corrigiu alguns problemas relacionados ao não acionamento de certas cenas e à não premiação de certos troféus. E para completar, o limite de tempo para os quebra-cabeças aumentou ligeiramente.

Stellar Blade está disponível para PlayStation 5.

