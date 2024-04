Trailer mostra o cenário aberto de Rise of the Ronin para PS5 Faltando apenas um mês para o lançamento de Rise of the Ronin, a Koei Tecmo e a Team Ninja estão intensificando o marketing do jogo...

Faltando apenas um mês para o lançamento de Rise of the Ronin, a Koei Tecmo e a Team Ninja estão intensificando o marketing do jogo com novos trailers e informações. Depois de demonstrar o jogo em detalhes na State of Play, agora o Team Ninja criou um trailer para apresentar o resultado de um desafio novo para o estúdio: a criação de um mundo aberto, baseado em um cenário real.

O cenário no caso é o Japão do período Bakumatsu, final da era Edo, uma época perturbada pelas diferentes visões políticas que se opõem: abertura comercial a países estrangeiros para alguns, manutenção do xogunato isolacionista ou restauração do poder imperial para outros.

Mas deixemos a política de lado por enquanto porque este vídeo nos leva a uma viagem ao mundo criado pela Team Ninja. Um Japão ainda ligado às suas raízes, mas onde já florescem os primeiros sinais de abertura ocidental, particularmente em Yokohama. Em qualquer uma das três principais cidades do jogo (Edo, Kyoto e Yokohama), ou mesmo no campo, o planador, o gancho e o cavalo serão as principais ferramentas para explorar o ambiente.

Nadar também é uma opção e que se Ghost of Tsushima teve suas raposas, Rise of the Ronin nos fará colecionar e acariciar gatos vadios. E como não poderia faltar em um jogo do Team Ninja, o final do vídeo também mostra um pouco do combate, item que será sem dúvida tema de um vídeo dedicado.

Rise of the Ronin será lançado em 22 de março para PS5.

