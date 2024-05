Ubisoft cancela The Division Heartland A Ubisoft cancelou Tom Clancy’s The Division Heartland, jogo que seria uma versão “free to play” da série de tiro em terceira pessoa...

Alto contraste

A+

A-

A Ubisoft cancelou Tom Clancy’s The Division Heartland, jogo que seria uma versão “free to play” da série de tiro em terceira pessoa.

O cancelamento, anunciado pela Ubisoft durante uma apresentação de resultados nesta quarta-feira, foi justificado pelo interesse em “realocar recursos para oportunidades maiores, como XDefiant e Rainbow Six”.

“Após consideração cuidadosa, tomamos a difícil decisão de interromper o desenvolvimento de Tom Clancy’s The Division Heartland com efeito imediato. Nossa prioridade agora é apoiar os talentosos membros da equipe do nosso estúdio Red Storm Entertainment, que farão a transição para novos projetos dentro de nossa empresa, incluindo XDefiant e Rainbow Six”, anunciou a Ubisoft.

The Division Heartland foi anunciado em 2021 como um novo projeto da Red Storm Entertainment, com sede na Carolina do Norte. Desde então, o jogo sumiu do radar, mas chegou a ter seu lançamento estimado para 2023.

Publicidade

O cancelamento de The Division Heartland é mais um entre vários feitos pela Ubisoft recentemente, e faz parte de um plano de corte de custos e redução do portfólio da editora. Recentemente, três jogos não anunciados, incluindo um conhecido como Projeto Q, bem como Immortals Fenyx Rising 2, foram cancelados.

Em uma mensagem aos investidores da Ubisoft, o CEO Yves Guillemot disse que a empresa estava em uma “trajetória de crescimento lucrativa”, após contabilizar recorde de reservas líquidas anuais e trimestrais. O foco da Ubisoft agora será em jogos de aventura em mundo aberto e em jogos como serviço.

Publicidade

Os próximos grandes lançamentos da marca serão Assassin’s Creed Shadows, Rainbow Six Mobile, Star Wars Outlaws, The Division Resurgence e XDefiant.

O post Ubisoft cancela The Division Heartland apareceu primeiro em Outer Space.