Xbox segue em queda, mas divisão de jogos da Microsoft cresce com aquisição da Activision

A divisão de jogos da Microsoft conseguiu um aumento de receitas de 51% ano a ano, embora o Xbox tenha acelerado sua trajetória descendente nos últimos 12 meses.

Em uma apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2024, a Microsoft afirmou que as receitas de jogos aumentaram em US$ 1,8 bilhões, 51% acima do mesmo período no ano passado. As vendas de conteúdo e serviços do Xbox também subiram 62%.

A Microsoft atribuiu este incremento nas receitas à aquisição da Activision Blizzard, que foi concluída no final do ano passado. Mas enquanto a incorporação de uma das maiores editoras de jogos do mundo à divisão de jogos da Microsoft inflou os números relacionados a software, o hardware do Xbox intensificou sua trajetória descendente, resultando em uma queda de 31% em relação ao primeiro trimestre de 2023.

Durante a apresentação de resultados, o CEO Satya Nadella destacou o lançamento de Diablo 4 no Game Pass em 28 de março. Segundo ele, os assinantes do serviço jogaram mais de 10 milhões de horas nos primeiros 10 dias, “tornando-o um dos nossos maiores lançamentos de Game Pass de todos os tempos”.

“Também fomos encorajados pelo sucesso contínuo de Modern Warfare 3 de Call of Duty, que está atraindo novos jogadores e retendo fiéis à franquia”, acrescentou o CEO.

Boas notícias pelo lado do software também foram atribuídas à iniciativa da Microsoft de lançar jogos do Xbox no rival PlayStation este ano. Recentemente, o Xbox conseguiu enfilerar sete jogos entre os 25 mais vendidos do console da Sony, “mais do que qualquer outra editora”, segundo Nadella.

