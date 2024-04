Ator comemora sua estreia no Universo Cinematográfico Marvel

Joe Locke em Agatha Darkhold Diaries Joe Locke em Agatha Darkhold Diaries (O Vício - Séries)

O ator celebra sua estreia no Universo Cinematográfico Marvel em Agatha: Darkhold Diaries. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs, que aguardam ansiosamente para ver a performance do artista nesse novo projeto.

