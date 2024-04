Ator de One Tree Hill é escalado para Suits LA

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Séries O Vício - Séries (O Vício - Séries)

O ator de One Tree Hill foi recentemente escalado para fazer parte do elenco de Suits LA. Essa novidade promete agitar os fãs de ambas as séries, trazendo uma mistura de talento e nostalgia para a produção. Além disso, a escolha do ator promete trazer uma nova dinâmica para a trama, deixando os espectadores ansiosos para ver o resultado final.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• Suits LA escala ator de One Tree Hill

• 10 Fatos sobre Bumi, o filho mais velho de Aang

• Marvel Studios | Produtor executivo aborda mudança de estratégia em relação ao Disney+

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.