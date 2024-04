Ator de Sanji revela detalhes sobre preparação para série de One Piece

Alto contraste

O ator responsável por interpretar Sanji na série de One Piece da Netflix compartilhou detalhes sobre sua preparação intensa para o papel. Em uma entrevista exclusiva, ele revelou os desafios enfrentados e as mudanças físicas e emocionais que teve que passar para dar vida ao personagem icônico.

Descubra todos os detalhes sobre a jornada do ator interpretando Sanji na série de One Piece! Consulte a matéria completa no site do Séries - O Vício.

