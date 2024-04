Avatar: O Último Mestre do Ar terá novas temporadas emocionantes

Alto contraste

A+

A-

Trio protagonista de Avatar O Último Mestre do Ar Trio protagonista de Avatar O Último Mestre do Ar (O Vício - Séries)

Avatar: O Último Mestre do Ar acaba de ser renovada para mais duas temporadas, trazendo ainda mais aventuras e emoções para os fãs da série. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos admiradores do universo criado por Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• Avatar: O Último Mestre do Ar é renovada para 2ª e 3ª temporadas

• Comando das Criaturas | Chefe da DC atualiza situação da série

• Magnatas do Crime | Saiba a data e horário do lançamento da série

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.