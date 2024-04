Cabo do Medo: A nova série produzida por Spielberg e Scorsese Cabo do Medo, clássico do cinema dirigido por Martin Scorsese, ganhará uma nova versão em formato de série, com a produção de dois...

Alto contraste

A+

A-

Cabo do Medo, clássico do cinema dirigido por Martin Scorsese, ganhará uma nova versão em formato de série, com a produção de dois gigantes de Hollywood: Steven Spielberg e Martin Scorsese. A notícia promete agitar os fãs da obra original e de ambos os renomados diretores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Continua após a publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Cabo do Medo ganhará série produzida por Steven Spielberg e Martin Scorsese

• Oldboy ganhará série de TV

• Golden Axe | Clássico jogo dos anos 80 ganhará série animada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.