Confira o Trailer Oficial de Entrevista com o Vampiro Entrevista com o Vampiro está disponível no Prime Video. O filme, baseado no livro de Anne Rice, é uma das produções mais icônicas...

Alto contraste

A+

A-

Entrevista com o Vampiro está disponível no Prime Video. O filme, baseado no livro de Anne Rice, é uma das produções mais icônicas do gênero de vampiros e agora pode ser assistido na plataforma de streaming. Com um elenco estelar e uma trama envolvente, a obra promete conquistar tanto os fãs do livro quanto os amantes de filmes de terror.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Entrevista com o Vampiro está disponível no Prime Video

• The Acolyte | Atriz revela “segredos” do sabre de luz em forma de chicote

• As Bruxas de Mayfair confirma janela de estreia oficial da 2ª temporada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.