Conheça os bastidores da trilha sonora de Avatar

Avatar em O Último Mestre do Ar

Avatar, uma das séries mais aclamadas da atualidade, tem sua trilha sonora em destaque. O compositor detalha as diferenças entre as trilhas do live-action e da animação, revelando curiosidades sobre a criação das músicas que acompanham as aventuras dos personagens.

• Avatar | Compositor detalha diferença entre trilhas de live-action e animação

