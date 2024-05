O Vício |Do R7

Dafne Keen: A inspiração por trás do visual de The Acolyte Dafne Keen revelou recentemente a inspiração por trás do visual de seu personagem na série The Acolyte. A atriz compartilhou detalhes...

Dafne Keen The Acolyte

Dafne Keen revelou recentemente a inspiração por trás do visual de seu personagem na série The Acolyte. A atriz compartilhou detalhes interessantes sobre como a construção do visual foi importante para a sua interpretação.

