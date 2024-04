Dave Filoni revela detalhes emocionantes sobre The Mandalorian

Alto contraste

A+

A-

Din Djarin no terceiro ano de The Mandalorian Din Djarin no terceiro ano de The Mandalorian (O Vício - Séries)

O criador de The Mandalorian, Dave Filoni, recentemente falou sobre os planos para a quarta temporada da série e revelou detalhes emocionantes sobre o futuro do show. Em uma entrevista exclusiva, Filoni compartilhou sua empolgação com os fãs e deu pistas do que está por vir.

Descubra todos os segredos revelados por Dave Filoni sobre The Mandalorian no nosso parceiro aqui!

Leia mais em Séries - O Vício

The Mandalorian | Dave Filoni presta homenagem a Carl Weathers

The Mandalorian | Dave Filoni fala sobre filme e planos da 4ª temporada

Pinguim aparece com visual clássico em novas fotos do set da série da DC

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.