Descubra as novas aventuras com o Superman na 2ª temporada Minhas Aventuras com o Superman estão de volta com a emocionante 2ª temporada. Neste novo capítulo, o herói enfrentará desafios...

Alto contraste

A+

A-

Minhas Aventuras com o Superman estão de volta com a emocionante 2ª temporada. Neste novo capítulo, o herói enfrentará desafios ainda maiores e inimigos mais poderosos. Prepare-se para mergulhar em uma trama repleta de ação, suspense e reviravoltas que prometem surpreender os fãs do Homem de Aço. A sinopse revela um pouco do que está por vir, deixando todos ansiosos para acompanhar cada episódio e descobrir o destino do icônico personagem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Minhas Aventuras com o Superman | Leia sinopse da 2ª temporada

• The Acolyte trará importante raça alienígena de Star Wars de volta

• X-Men ’97 destaca reunião da Família Summers em clipe inédito



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.