Elenco de One Piece inicia preparação para a 2ª temporada

O elenco de One Piece já está se preparando para a aguardada 2ª temporada da série. Com novos desafios e reviravoltas no horizonte, os atores estão se dedicando aos ensaios e treinamentos para garantir que a continuação seja tão emocionante quanto a primeira temporada.

