Emilia Clarke revela medo de demissão após sofrer com aneurismas em Game of Thrones Emilia Clarke, a atriz que interpretou Daenerys em Game of Thrones, revelou recentemente que temeu ser demitida da série após sofrer...

O Vício|Do R7 10/06/2024 - 11h55 (Atualizado em 10/06/2024 - 11h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share