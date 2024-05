O Vício |Do R7

Entrevista com o Vampiro: Novidades da 2ª temporada A 2ª temporada de "Entrevista com o Vampiro" conquistou o selo Fresh no Rotten Tomatoes, garantindo o reconhecimento da crítica...

A 2ª temporada de "Entrevista com o Vampiro" conquistou o selo Fresh no Rotten Tomatoes, garantindo o reconhecimento da crítica especializada. Com novos episódios cheios de mistério e suspense, a série promete envolver ainda mais os fãs nessa trama envolvente.

