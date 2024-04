Executivo quer novo crossover das Tartarugas Ninja com Usagi Yojimbo

Um novo crossover entre as Tartarugas Ninja e Usagi Yojimbo pode estar a caminho. Segundo informações do site Séries - O Vício, um executivo expressou recentemente o desejo de ver as duas franquias se unindo novamente.

Com o sucesso e a popularidade dos recentes filmes e séries das Tartarugas Ninja, a ideia de um novo encontro com Usagi Yojimbo não é algo impossível de acontecer. Ambas as franquias possuem uma base de fãs fiel e uma história em comum, o que poderia render uma colaboração emocionante.

