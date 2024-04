Fallout: Criadores da série sob pressão após o sucesso de The Last of Us

Alto contraste

A+

A-

Criador de Fallout Criador de Fallout (O Vício - Séries)

No universo dos games, os criadores da série Fallout reconhecem a pressão que estão enfrentando após o estrondoso sucesso de The Last of Us. A expectativa dos fãs e a alta barreira de qualidade estabelecida pelo game concorrente são desafios que a equipe por trás de Fallout terá que superar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• O Problema dos 3 Corpos | Produtores citam dificuldade em adaptar a obra na Netflix

• Fallout | Criadores da série reconhecem pressão após sucesso de The Last of Us

• X-Men ’97 estreará com dois episódios no Disney+

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.