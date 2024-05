O Vício |Do R7

Fallout | Sucesso da série do Prime Video impulsiona vendas da Bethesda O sucesso da série "Fallout" no Prime Video tem impulsionado significativamente as vendas da Bethesda. A popularidade do programa...

Alto contraste

A+

A-

Fallout 76

O sucesso da série "Fallout" no Prime Video tem impulsionado significativamente as vendas da Bethesda. A popularidade do programa tem atraído novos fãs para a franquia de jogos, resultando em um aumento nas vendas e na visibilidade da marca.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Fallout | Sucesso da série do Prime Video impulsiona vendas da Bethesda

• Dexter | Com Christian Slater, série prelúdio tem elenco confirmado

• Tulsa King | Previsão de estreia da 2ª temporada é anunciada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.