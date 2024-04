Funko revela nova figura POP! do Demolidor com o traje amarelo

Alto contraste

A+

A-

Funko do Demolidor traje amarelo Funko do Demolidor traje amarelo (O Vício - Séries)

Fãs de colecionáveis e do universo Marvel têm motivos para comemorar! A Funko revelou recentemente uma nova figura POP! do Demolidor com o traje amarelo, que promete ser um item imperdível para os amantes de super-heróis. A imagem divulgada mostra o design detalhado e fiel ao personagem dos quadrinhos, despertando a curiosidade de quem aguarda ansiosamente por novidades no mundo dos colecionáveis.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• Xógum | Calendário de episódios da série é revelado

• Avatar: O Último Mestre do Ar | Conheça a história das Tribos da Água

• Avatar | 10 Fatos sobre o Tio Iroh

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.