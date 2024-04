HBO divulga calendário da aguardada 2ª temporada de A Casa do Dragão

Alto contraste

A+

A-

2ª temporada de A Casa do Dragão 2ª temporada de A Casa do Dragão (O Vício - Séries)

A HBO finalmente revelou o calendário de episódios da tão aguardada 2ª temporada de A Casa do Dragão. Com isso, os fãs da série já podem se preparar para mais emoções e reviravoltas no universo dos dragões e intrigas políticas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• A Casa do Dragão | HBO revela calendário de episódios da 2ª temporada

• Heartstopper | 3ª temporada não terá Olivia Colman

• Invencível | Série dá nova pista de Homem-Aranha na 2ª temporada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.