Jack Quaid deseja David Corenswet na série animada do Superman Jack Quaid expressou seu desejo de ter David Corenswet na série animada do Superman. O ator compartilhou sua empolgação com a possibilidade...

Alto contraste

A+

A-

Jack Quaid expressou seu desejo de ter David Corenswet na série animada do Superman. O ator compartilhou sua empolgação com a possibilidade de trabalhar com Corenswet, destacando a admiração pelo talento do colega. A notícia agitou os fãs, que já especulam sobre a química que a dupla poderia trazer para a produção.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• X-Men ‘97 | Diretor comenta arco final de Magneto

• Minhas Aventuras com o Superman | Jack Quaid quer David Corenswet na série animada

• Sweet Tooth | 3ª temporada ganha trailer oficial



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.