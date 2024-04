Jensen Ackles: Celebrando 46 anos de sucesso

Alto contraste

Jensen Ackles em Gen V Jensen Ackles em Gen V (O Vício - Séries)

Jensen Ackles, conhecido por seus papéis em "Supernatural" e "The Boys", completa 46 anos. Um ator talentoso e querido pelo público, Ackles tem conquistado fãs ao redor do mundo com sua versatilidade e carisma nas telas.

