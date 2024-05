O Vício |Do R7

Jim Parsons revela sua decisão sobre retorno em continuação de The Big Bang Theory Jim Parsons, conhecido por interpretar Sheldon Cooper em "The Big Bang Theory", revelou recentemente que só retornaria para uma...

Alto contraste

A+

A-

Jim Parsons, conhecido por interpretar Sheldon Cooper em "The Big Bang Theory", revelou recentemente que só retornaria para uma continuação da série "em outra vida". A declaração do ator deixou os fãs curiosos sobre o futuro do personagem e possíveis projetos relacionados à icônica comédia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Jim Parsons diz que só retorna em continuação de The Big Bang Theory “em outra vida”

• Minhas Aventuras com o Superman | 2ª temporada chegou à Max

• Produtor de The Boys comenta planos para a 5ª temporada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.