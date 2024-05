O Vício |Do R7

John Krasinski revela o adereço icônico que pegou do set John Krasinski, conhecido por seu papel em "The Office", revelou recentemente um adereço icônico que pegou do set da série. A atitude...

Alto contraste

A+

A-

John Krasinski, conhecido por seu papel em "The Office", revelou recentemente um adereço icônico que pegou do set da série. A atitude do ator gerou curiosidade entre os fãs, que sempre buscam por detalhes dos bastidores de suas produções favoritas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Cartazes individuais de The Acolyte são exibidos pelo Disney+

• Andrew Lincoln, de The Walking Dead, estrela novo projeto do cofundador da Rockstar Games

• Marvel Studios começou a busca pelo ator de Nova, diz rumor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.