Joseph Morgan fala sobre expectativas para 3ª temporada de Halo

2ª temporada de Halo 2ª temporada de Halo (O Vício - Séries)

Joseph Morgan, conhecido por seu papel em "The Originals", está esperançoso com a renovação para a 3ª temporada de Halo. O ator expressou sua empolgação com o futuro da série durante uma entrevista recente.

