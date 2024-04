Knuckles | Novo clipe da série traz Sonic e Tails

Alto contraste

Série de Knuckles

O clipe oficial da série "Knuckles" foi lançado recentemente, trazendo Sonic e Tails em uma nova aventura eletrizante. A animação promete conquistar fãs de todas as idades com muita ação e diversão. Além disso, a presença dos personagens icônicos da franquia promete nostalgia para os amantes do universo de Sonic.

