Knuckles | Série do ouriço azul conquista recorde de aprovação no Rotten Tomatoes

Knuckles, o famoso personagem da franquia Sonic, está fazendo história com a nova série que leva seu nome. A aprovação no Rotten Tomatoes se tornou a melhor de toda a franquia, conquistando fãs e críticos. Este feito inédito está gerando grande repercussão no universo dos games e do entretenimento.

