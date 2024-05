O Vício |Do R7

Lee Jung-jae interpreta Sol em The Acolyte The Acolyte ganha novo teaser focado no Mestre Jedi Sol. Neste novo material divulgado, podemos ver Lee Jung-jae interpretando o...

Alto contraste

A+

A-

Lee Jung-jae, como Sol de The Acolyte

The Acolyte ganha novo teaser focado no Mestre Jedi Sol. Neste novo material divulgado, podemos ver Lee Jung-jae interpretando o personagem Sol. A expectativa dos fãs para a série só aumenta com essas prévias empolgantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• The Acolyte ganha novo teaser focado no Mestre Jedi Sol

• Bridgerton | Atriz diverte fãs com gírias brasileiras em vídeo da Netflix

• Sandman | Série destaca visual de Delírio em foto inédita dos bastidores



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.